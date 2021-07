Der lange Kampf einer Mutter

Derzeit leidet ihre Tochter besonders unter dem Wetterumschwung. „Heuer ist das ganz extrem“, sagt die Mutter. „Letzte Nacht hatte sie gleich zwei Krampfanfälle.“

Alina braucht Betreuung rund um die Uhr. Christine Takatsch hat ihren Job aufgegeben, sie betreut ihr einziges Kind in ihrem Haus in Oberalm bei Hallein, Salzburg. Und sie kämpft gegen die Behörden. Denn sie ist überzeugt: Eine Impfung ist schuld am Gesundheitszustand ihrer Tochter. Seit 13 Jahren kämpft die Mutter um die Anerkennung eines Impfschadens.

Alina hatte einen schweren Start ins Leben. Schon vor ihrer Geburt wurde eine Genstörung festgestellt – sie würde kleinwüchsig sein und nie Kinder bekommen können. „Aber die Geburt ist gut verlaufen, sie hat sich gut entwickelt“, erinnert sich Takatsch. „Es gab keine äußerlichen Anzeichen einer Behinderung.“

Einzig auffällig: Das Mädchen war eben schon als Säugling kleiner als gleichaltrige Kinder. Und so wie üblich bekam Alina – trotz des geringen Gewichtes – ihre ersten Impfungen. Mit sechs Monaten wurde Alina gegen Polio geimpft. Und das änderte alles. Zwei Tage später bekam sie ihre ersten Krampfanfälle. Erst der Notarzt konnte helfen. Das kleine Mädchen wurde ins Spital gebracht. Doch die Untersuchungen lieferten kein Ergebnis.