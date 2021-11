Impfen ist wieder angesagt - aber nur für den Booster

Konkret hatten am 20. Oktober 65,4 Prozent der Österreicher die erste Impfung, am Dienstag waren es 70 Prozent – also ein Plus von 4,6 Prozentpunkten. Dagegen nahm die Anzahl derer, die bereits die dritte Impfung haben, um rund 13 Prozentpunkte zu.

„Die Ankündigungsauswirkung lässt nach“, bestätigt der steirische Impfkoordinator, Michael Koren. „Wir sehen an den Impfstraßen, wer sich anstellt - die Leute, die die Drittimpfung haben wollen. Die, die immer schon impfwillig waren, sind wieder da. Die Impfskeptischen bleiben weiter skeptisch.“