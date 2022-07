Immo-Analyse: „Der Ausnahmezustand geht in die Verlängerung“

Die Lage am Immobilien-Markt ist gleich in mehrfacher Hinsicht herausfordernd. Die Inflation steigt, die EZB hat im Juli die Zinswende eingeleitet. Für Kreditnehmer gelten neue gesetzliche Bestimmungen.

Immobilien bleiben dennoch ein Weg, Erspartes zu schützen bzw. gegen Altersarmut vorzubeugen, wie Peter Mayr von Raiffeisen Immobilien Salzburg betont. Sprich: Investments in „Betongold“ bleiben auch aus Mangel an Alternativen lukrativ. Egal ob Finanzkrise, Brexit oder Corona: Der Ausnahmezustand in der Branche ging auch bisher mit jeder Krise in die Verlängerung. Wohnimmobilien zählten in der Vergangenheit auch weltweit zu Inflationsgewinnern. Daten aus 22 westlichen Ländern wurden für diese Einschätzung gesammelt. Das Ausmaß des realen Preisanstiegs hänge aber wesentlich von der Höhe der Inflation ab. „Man kann sagen, die Dosis macht das Gift“, so Matthias Reith, Ökonom bei Raiffeisen Research. Die aktuelle Rate deute auf einen weiteren, allerdings moderateren Preisanstieg von Wohnträumen in allen Facetten hin.