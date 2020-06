Immer weniger Waffenpassbesitzer

Einen rasanten Rückgang verzeichnet die Zahl der Waffenpassbesitzer in Österreich. Das sind jene Menschen, die ihre Pistolen auch in der Öffentlichkeit tragen dürfen. Während sich die einen über die zunehmende " Volksentwaffnung" freut, regt sich seitens der FPÖ und des Team Stronach Widerstand im Parlament.

74.450 Österreicher besitzen einen Waffenpass. Wie einer Anfragebeantwortung des Innenministeriums an die Abgeordnete Martina Schrenk vom Team Stronach zu entnehmen ist, sank aber die Zahl der ausgegebenen Waffenpässe seit dem Jahr 2012 um 6656, was in drei Jahren einen Rückgang von fast zehn Prozent bedeutet. Insider führen das darauf zurück, dass es praktisch keine Neuausstellungen mehr gebe – nicht einmal mehr für Polizisten und Justizbeamte.