Immer mehr Wirte wollen für Wasser kassieren

Andere Wiener Cafetiers sind skeptisch. „Das Glas Wasser ist noch immer ein Akt der Höflichkeit gegenüber dem Gast“, sagt Christine Sedlar, Chefin des Café Prückl. Im Café Central hält man am Gratis-Wasser fest.

Willy Turecek, Gastronomie-Obmann in der Wirtschaftskammer sieht im Vorstoß von Querfeld jedoch eine Vorbildwirkung. „Klar könnte das für andere Unternehmer Anlass sein, selbst über Geld für Wasser nachzudenken.“

Touristiker sehen bereits den guten Ruf von Wien ruiniert. „Gastronomen, die Wasser verrechnen, schädigen unser Image“, sagt Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner. Das Glas Wasser zähle zum traditionellen Service in Wiener Kaffeehäusern. „Das Image wird nun leichtfertig verspielt.“

