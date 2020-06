Immer mehr Unfälle mit Fahrerflucht auf Skipisten

Makellos weißer Schnee, der Blick auf die Berge, ab und zu lugt die Sonne durch die Wolkendecke – es könnte so schön sein auf Österreichs Skipisten. Die Idylle trügt: Täglich werden aus dem Westen des Landes Skiunfälle gemeldet. Nicht selten fahren die Verursacher einfach weiter und lassen ihre Opfer im Stich. "Man will sich von so einem Unfall ja nicht den schönen Skitag verderben lassen", drückte es zuletzt Sandra Polasek recht treffend aus. Ihr achtjähriger Sohn war am Mittwoch wegen zwei rücksichtsloser Holländer aus dem Sessellift gestürzt (siehe unten).