Immer mehr Sexarbeiterinnen arbeiten illegal in Privatwohnungen

Im Prostitutionslokal in Rudolfsheim-Fünfhaus sitzen beim Besuch des KURIER am Mittwochabend vier Damen und warten auf Kunden.

Das Etablissement ist gepflegt, in jedem Zimmer gibt es eine geräumige Dusche, die Bettlaken sind reinweiß, werden täglich von einer Reinigungsfirma ausgetauscht. So sollten Prostitutionslokale in Österreich eigentlich aussehen. Die Realität ist aber anders.