Immer mehr Bezirke mit Ausfahrtstests

805 Zurückweisungen

Diese Grenze von 400 ist jedoch wichtig: Sobald sie sieben Tage lang permanent überschritten wird, können schärfere Maßnahmen in Kraft treten, etwa Ausfahrtstests. Die Stadt Wiener Neustadt, die Bezirke Wiener Neustadt Land und Neunkirchen darf man deshalb derzeit nur mit aktuellem, negativen Corona-Test verlassen. Bei Polizeikontrollen ist er vorzuweisen, bisher wurden in der Statutarstadt exakt 33.292 Fahrzeuge mit 53.070 Personen überprüft, es gab 805 Zurückweisungen, das entspricht einer Quote von 1,5 Prozent.

Bei diesen Tests wird es vorerst bleiben, auch wenn die 7-Tages-Inzidenzen gefallen sind, in der Stadt Wiener Neustadt lag sie etwa am Montag bei 290. Allerdings müssen die Werte mehrere Tage hintereinander unter 200 fallen, damit die Maßnahmen beendet werden, davon ist Niederösterreich noch ein ziemliches Stück entfernt, im Gegenteil: Mit Scheibbs drohen bereits einem vierten Bezirk Ausfahrtsbeschränkungen dort lag man am Montag bereits den vierten Tag in Folge über einer 7-Tages-Inzidenz von 400. Im Burgenland hat unterdessen der Bezirk Oberwart diese Grenze ebenfalls überschritten.