Illegaler Glücksspielring in Tirol ausgehoben

Zudem sollen zwei der Verdächtigen auch noch abseits der Pokerrunden Kokain verkauft haben. Dabei soll das Suchtgift auch ausgeliefert worden sein. Die Ermittler gingen von rund zwei Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 200.000 Euro aus, das in Umlauf gebracht wurde. Die Ermittlungen zu den Abnehmern seien noch im Laufen, hieß es.

Die sieben Festgenommenen befanden sich vorerst noch im polizeilichen Gewahrsam, am Donnerstag soll über die Verhängung der U-Haft entschieden werden. Die Vernehmungen der Verdächtigen waren am Mittwoch noch im Gange. Da die Gruppierung als kriminelle Vereinigung gesehen werden kann, drohen den Beschuldigten bis zu 15 Jahre Haft, so Mayr.