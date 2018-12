IGGÖ-Präsident Ümit Vural bietet Regierung Dialog an

Besonnen und diplomatisch gab sich der neue Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Ümit Vural, bei seiner Antrittspressekonferenz am Montag. Der türkis-blauen Bundesregierung, die den „politischen Islam“ in mehrerlei Hinsicht ins Visier nimmt – von der Schließung angeblich extremistischer Moscheen, über die Ausweisung aller ATIB-Imame, bis zum Kopftuchverbot im Kindergarten – wolle er dialogbereit gegenübertreten, erklärte der Jurist.

Er suche nicht die Konfrontation, sondern wolle sich auf dem Boden des Rechtsstaates für die Anliegen der Muslime einsetzen. Auf die aktuelle Kopftuch-Debatte angesprochen, sagt Vural: „Mir kann niemand erklären, dass Verbote von Kleidungsstücken mit den Menschenrechten, der Bundesverfassung oder einer liberalen Demokratie vereinbar sind.“ Jede Frau müsse selbst entscheiden dürfen, was sie trägt. Bei Kindern sei die Sache zwar anders gelagert, weil sich diese nicht bewusst für das Kopftuch entscheiden – Verbote seien aber auch hier destruktiv. Die IGGÖ setze auf Aufklärung und den Dialog mit den Eltern. Zudem prüfe man die Möglichkeit, rechtlich gegen das Kopftuchverbot für Kinder vorzugehen.

Apropos Frauen: Vural sagt, es sei ihm ein Herzensanliegen, diesen in der IGGÖ mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Näher ins Detail geht er aber nicht.

Seine Ziele seien, gegen antimuslimischen Rassismus aufzutreten sowie gegen extremistische Tendenzen in den eigenen Reihen vorzugehen. Unter anderem will der neue Präsident die Imame-Ausbildung in Österreich forcieren.