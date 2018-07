Identitäre: „Man fühlt sich an Anfänge der SA erinnert“

Als die Identitären in den Hörsaal stürmten, saßen auch Flüchtlinge in der Vorlesung, einige mit ihren Kindern. „Ihnen wurde signalisiert, ihr seid hier nicht sicher“, beschreibt Oliver Vitouch, Rektor der Universität Klagenfurt: „Es war ein Hörsaalsturm, sehr martialisch.“

Vitouch ist am Dienstag unter den letzten Zeugen im Verfahren gegen die 17 Angeklagten. Der Prozess in Graz gegen die Mitglieder oder Anhänger der rechtsextremen Identitären Bewegung steht vor dem Abschluss, das Urteil dürfte am Donnerstag oder Freitag fallen. Der Ankläger wirft 16 Männern und einer Frau großteils Verhetzung vor, unter anderem wegen jener Störaktion an der Uni: Identitäre platzten in eine Vorlesung über Migration, schwangen Reden und stellten eine Steinigung nach - die „Täterinnen“ trugen Burka, das „Opfer“ Tracht.