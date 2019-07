Identitäre eröffneten neues Zentrum in der Oststeiermark

Das Grazer Büro war von einem FPÖ-Gemeinderat an die Identitären vermietet worden. Darüber hatte es im April beträchtliche politische Aufregung gegeben, was wohl auch zum Auszug der Identitären geführt hat. Das Büro ist als "Hackher-Zentrum" wohl nach dem Kommandanten der Verteidiger der Schloßbergfestung gegen die Franzosen 1809, dem Pionier-Major Franz Hackher benannt.

"Ein Auge darauf haben"

Bernhard Monschein, ÖVP-Vizebürgermeister der Gemeinde Eichkögl meinte laut Kleine Zeitung, es sei so zu akzeptieren. Es sei ja scheinbar nicht verboten. "Wir werden allerdings ein Auge drauf haben", so der stellvertretende Ortschef. Der oststeirische ÖVP-Landtagsabgeordnete Anton Gangl zeigte sich laut dem Blatt wenig erfreut über den Einzug der Bewegung in der Südoststeiermark: "Was soll ich dazu sagen? Alles, was sich innerhalb des verfassungsrechtlichen Bogens befindet, wird möglich sein. Ich bin mir sicher, dass die Öffentlichkeit da sehr genau hinschauen wird, was da an Ideen- und Gedankengut verbreitet wird." Nachsatz: "Aus meiner privaten Meinung heraus lehne ich das ab. Es wird sicher sein, es genau zu beobachten."