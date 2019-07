Deutscher Verfassungsschutz: Identitäre Bewegung ist rechtsextrem

Die Identitäre Bewegung trat in Europa aktivistisch mehrmals medienwirksam in Szene. Ihre Mitgleider kletterten auf das Brandenburger Tor, stürmten ein Theaterstück der Autorin Elfriede Jelinek an der Uni Wien oder protestierten auf einem eigens dafür beschafften Schiff im Mittelmeer gegen illegale Migration - mit äußerstem Misserfolg.

Auch wenn körperliche Gewalt nicht Teil ihrer Strategie ist: Der deutsche Verfassungsschutz hält die Identitäre Bewegung (IB) nicht für harmlos. Er hat die IB nach jahrelanger Prüfung als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft. Das bedeutet, dass der deutsche Ableger der ursprünglich in Frankreich gegründeten Bewegung ab sofort mit allen nachrichtendienstlichen Mitteln der Informationsbeschaffung beobachtet werden darf.

Nicht nur "gewaltorientierte Extremisten" gefährlich

Dazu zählen beispielsweise die Observation und der Einsatz von V-Leuten. "Als Frühwarnsystem dürfen wir unser Augenmerk nicht nur auf gewaltorientierte Extremisten legen, sondern müssen auch diejenigen im Blick haben, die verbal zündeln", sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang.