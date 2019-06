Ibiza-Affäre: Prozess gegen Sicherheitsberater und Erfinder der „Ibiza-Methode“

Verleumdung, Vortäuschung von Straftaten, Gläubigerschädigung, betrügerische Krida und schwerer gewerbsmäßiger Betrug – am Mittwoch geht es im Saal G des Landesgerichts Krems für den fragwürdigen Sicherheitsberater Sascha werner Wandl ums Eingemachte. Doch der Prozess wird eigentlich im Zeichen der Ibiza-Affäre um HC Strache und Johann Gudenus stehen.

Denn: Mit Julian H., Edis S. und Slaven K. fährt das Gericht drei Belastungszeugen gegen Wandl auf, die bei Erstellung des geheimen Videos auf Ibiza ihre Hände im Spiel gehabt haben sollen. Die beiden in Salzburg lebenden Männer S. und K. sollen per Videoleitung vom Gericht in Krems einvernommen werden, Julian S., der sich angeblich in Berlin aufhält, will per Skype als Zeuge aussagen.

Und es war „Kronzeuge“ Wandl, der in diversen TV-Interviews seine Ex-Mitarbeiter Julian H., Edis S. und Slaven K. als Beteiligte per der Erstelluings des Ibiza-Videos auf den Markt warf. Er erklärte auch dem KURIER, warum er sich dabei so sicher sei.