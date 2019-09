Hype der "neuen Drogen" ist vorbei, starke "Klassiker" im Vormarsch

Was sich aus den neuesten Beobachtungen ergibt: Die "Neuen Psychoaktiven Substanzen" ("neue Drogen", "Designerdrogen" etc.) haben offenbar ihren Zenit überschritten. "Schubert-Kociper zitierte Daten der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle (EMCDDA/ Lissabon): 2005 wurden 13 neue psychoaktive Substanzen erstmals gemeldet. 2010 waren es 41, 2014 dann 101. 2017 wurden 51 registriert, im vergangenen Jahr dann 55. In Österreich haben nur drei Prozent der 15- bis 16-Jährigen je "neue Drogen" konsumiert, innerhalb des vorangegangenen Jahres zwei Prozent. Bei Zigaretten, Alkohol und Cannabis sind die Raten deutlich höher.