Hundebisse: Länder wollen jetzt Daten über Vorfälle austauschen

Das sei überfällig, so Lindner, und er werde "zur Finalisierung dieser Maßnahme zeitnah zu Gesprächen in Linz" laden.

➤ Mehr lesen: Diskussion: Der Hunde-Spießrutenlauf im Linzer Wasserwald

Was in der Konferenz laut Lindner noch thematisiert wurde: Ein "dringend notwendiges Verbot der Qualzucht, die Möglichkeit für Behörden auch vorläufige Tierhalteverbote auszusprechen, die Forderung nach einer öffentlich zugänglichen Liste aller gemeldeten bzw. bewilligten Tierzuchten sowie die verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung von Katzen", so Lindner.