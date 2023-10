So verhalten Sie sich richtig, wenn ein Hund Sie attackiert

Ausgewachsene Hunde verfügen über 42 Zähne. Die vier Fangzähne etwa dienen dazu, Beute zu packen und festzuhalten, mit den zwölf Schneidezähnen nagen die Allesfresser Knochen ab. Manch Rasse hat dabei mehr Beißkraft als ein Wolf. Wenn die domestizierte Verwandtschaft zuschnappt, kann das schlimme Folgen haben.

Am 2. Oktober 2023 ereignet sich in Oberösterreich ein tödlicher Unfall. Ein American Stafford Terrier attackierte am Montagvormittag eine Joggerin und verletzte die Frau so schwer, dass die 60-Jährige noch vor Ort am hohen Blutverlust starb. Die Hundebesitzerin, die ihren Rüden an der Leine führte, konnte das abgerichtete Tier nicht zurückhalten.

Gene schlagen unterschiedlich durch

Ob Zuchtrasse oder Mischling – je nach Erbgut sind die einen Vierbeiner eher territorial getrieben, bei anderen bricht stärker der Jagdinstinkt durch. Auch soziale oder sexuelle Motive können das tierische Verhalten beeinflussen.