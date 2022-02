Hubschraubereinsätze in Kärnten wegen mehrerer Skiunfälle

Eine 16-jährige und eine 17-jährige Skifahrerin sind am Samstag auf der Zweikofelabfahrt im Skigebiet Nassfeld (Bezirk Hermagor) zusammengeprallt. Die zwei Steirerinnen verletzten sich dabei und mussten vom Hubschrauber bzw. vom Rettungsfahrzeug ins Landeskrankenhaus (LKH) Villach gebracht werden.

Ebenfalls am Samstag stürzte ein 46-jähriger Skifahrer aus eigenem Verschulden im Skigebiet Bad Kleinkirchheim/St. Oswald (Bezirk Spittal an der Drau). Dabei erlitt er eine schwere Beinverletzung und wurde per Hubschrauber ins LKH Villach gebracht.