Salzburg: Diebstahls-Krimi um eine Mount-Everest-Legende

Die Südtiroler Bergsteigerlegende Reinhold Messner nannte Dyhrenfurths Expedition „eine der großen Taten des Alpinismus.“ Der KURIER besuchte ihn in den vergangenen Jahren mehrfach. Sein größtes Thema war dabei stets, was mit seinen Erinnerungsstücken künftig passieren wird: „Es würde mir eine Befriedigung geben, wenn sich die Menschen einmal an mich erinnern werden und ich nicht nach fünf Minuten vergessen bin“, sagte er in einem Interview.