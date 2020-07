Hotels in St. Wolfgang: Mindestens acht Infektionen

Der oberösterreichische Tourismusort St. Wolfgang hat am Freitag gleich mehrere Corona-Fälle in Hotels und in der Gastronomie gemeldet. In den Vier-Sterne-Hotels "Seevilla" und "Hotel Peter" wurden acht Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Im Lokal "13er Haus" sowie in der Bar "W3" haben sich infizierte Gäste aufgehalten, informierte der Krisenstab.