Home Invasion: 80-jähriger Steirer geschlagen, gefesselt, beraubt

Ein 80-jähriger Mann wurde in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) Opfer eines Raubüberfalles im eigenen Haus: Vier maskierte Räuber drangen laut Landespolizeidirektion Steiermark in der Nacht zum Mittwoch an das Haus ein, schlugen und fesselten den Steirer und sperrten ihn in ein Zimmer ein.

Danach durchwühlten sie das Haus, erbeuteten aber nur einen geringen Bargeld. Nach den Verdächtigen wird gefahndet.