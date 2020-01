Hof in Flammen: Familie steht auf der Straße

Um 05:31 Uhr ging am Donnerstag bei den Feuerwehren rund um Bad Eisenkappel der Alarm los. Ein abgelegener Hof soll in Flammen stehen, hieß es in der Einsatzbeschreibung. Das Ehepaar, welches darin lebte, hatte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Sicherheit gebracht. Als die ersten Feuerwehren eintrafen, standen bereits beide Gebäude in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf einen Stall in der Nähe konnte noch erfolgreich verhindert werden, hieß es von Seiten der Feuerwehr.