Verletzter Höhlenforscher ist transportfähig

Anders als in, deroder Polen, woein Volkssport wie Bergwandern ist, gibt es innur etwa 2500 in Vereinen organisierte Höhlenforscher. Für den Großteil ist es ein Hobby. Einer der wenigen hauptberuflichen Höhlenforscher ist der Geologevom(NHM). Kurz vor dem Gespräch mit dem KURIER hat er seinvollgepackt – "mit Seilen, Seilwinden, Bohrmaschine, Kommunikationsgeräten. Einfach alles, was man eventuell brauchen könnte" – und sich auf den Weg zur Riesending-Höhle gemacht. Gestern hatte ihn eine SMS der Höhlenrettung mit der Bitte um Hilfe erreicht. Mittlerweile wird er wohl in die Höhle eingestiegen sein, um sich an der Rettung zu beteiligen.

Höhlenforschung ist ein weites Feld. Und mitunter geht einer dafür sogar in die Luft statt unter die Erde. Der Geophysiker Robert Supper von der Geologischen Bundesanstalt in Wien ist so jemand. Mithilfe eines Hubschraubers und modernster Technik hat er eine Karte vom unterirdischen Karst-Höhlensystem von Sian Ka’an in Mexiko erstellt.

"Nur vom Hubschrauber aus kann man das Gebiet großräumig erkunden und Information über die Höhlensysteme bekommen", sagt der Geophysiker Robert Supper von der Geologischen Bundesanstalt in Wien. Was er nicht sagt: Die Österreicher sind auf ihrem Gebiet – der Aerogeophysik im Karstgebiet – Weltspitze.

Supper ist in Mexiko bereits ein Fernsehstar. Wenn er wieder mit dem Hubschrauber des Militärs auf Erkundungstour geht, kommen oft 100 Journalisten zur Pressekonferenz. Dann schildert er, wie die fünf Meter lange und 150 Kilo schwere elektromagnetische Sonde mit Namen Bird 30 Meter unter dem Hubschrauber hängt. Und er erzählt, dass die Spulen des Cruise-Missile-ähnlichen Gerätes ein elektromagnetisches Feld aussenden, mit dessen Hilfe der elektrische Widerstand des Erdbodens bis in 70 Meter Tiefe ermittelt werden kann. Heute kann Supper den Menschen in Mexiko sagen: "Obwohl ihr sie nicht seht, sind unter euren Füßen Karsthöhlen. Ihr müsst vorsichtig sein, wollt ihr den für den Tourismus wichtigen Naturerbe-Status eurer Heimat nicht durch verseuchtes Grundwasser gefährden."

Bei all der hehren Wissenschaft, weiß auch Supper, was die Leute in die Höhlen zieht. "Ich denke, das große Unbekannte, das man explorieren kann. Dieses Entdeckertum fasziniert die Menschen eben." Auch er hat in Mexiko Höhlentaucher in seinem Team. "Da herrscht ein großer Wettkampf, wer die nächste Höhle entdeckt."

"Was ist hinter der nächsten Ecke? Ein Schacht? Ein See? Oder das Ende? Es gibt noch so viel zu entdecken", sagt auch der NHM-Höhlenforscher Plan: "In Österreich werden jährlich einige Zehner-Kilometer an neuen Höhlengängen dokumentiert und einige neue Höhlen entdeckt. Erst am vorigen Sonntag sind wir auf eine kleine Höhle gestoßen."

Ob die Höhlenforschung gefährlich sei? Geologe Plan: "Nein, es passiert relativ wenig. Das Autofahren zur Höhle ist mindestens genauso gefährlich."