Höflicher Räuber überfiel Tankstelle in der Stadt Salzburg

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle nahe der Autobahnauffahrt Salzburg Nord hat am Donnerstagabend ein Unbekannter einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Der Täter ging dabei ausgesprochen höflich vor: Er wartete hinter anderen Kunden, bis er an der Reihe war, und entschuldigte sich dann auch noch beim Kassier, schilderte der Leiter des städtischen Kriminalreferates, Andreas Huber.

Der Überfall wurde um etwa 20.15 Uhr verübt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der Unbekannte betrat mit einem Sturzhelm auf dem Kopf den Tankstellenshop und reihte sich hinter zwei anderen Kunden ein, die noch vor ihm warteten, so Huber.

"Es tut mir leid"

Als er an der Reihe war, deutete er mit einem unbekannten Gegenstand in einer Hosentasche auf den Verkäufer, der dies für eine Waffe hielt. "Er hat dann gesagt: 'Es tut mir leid, dass ich das Geld jetzt unbedingt brauche'", sagte Huber. Er habe dem Täter daraufhin die Losung übergeben, die dieser in einer Stofftasche verstaute.

Der Mann verließ die Tankstelle und dürfte vermutlich zu Fuß geflohen sein. Die Polizei leitete eine Alarmfahndung ein, die aber bis Freitagfrüh ohne Erfolg blieb.