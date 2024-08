Das sind gar nicht so wenige. Ist das ein Trend, der sich abzeichnet, oder herrscht doch noch Zögern, "Adults Only"-Hochzeiten auszurichten?

Ich würde sagen, dass sogar ein Großteil bewusst kinderfrei bleibt, also gut 60 bis 70 Prozent der Hochzeiten, die ich ausrichte.

Ab und zu, aber häufig lassen Eltern ihre Kinder eben zuhause, auch wenn sie auf der Feier "erlaubt" sind. Es kommt ebenfalls öfter vor, dass die Kinder in der Location an einem Platz niedergelegt werden, wo es etwas ruhiger ist.

Das ist schwer zu beantworten. Manchen Brautpaaren ist es sehr wichtig, dass es eine Kinder-Betreuung und auch ein spezielles Programm für die Kinder gibt – dann ist der finanzielle Aufwand nebensächlich. Aber ja, natürlich steigt mit Kindern die Gästeanzahl und somit die Kosten, das ist ein Fakt, den man bedenken muss. Wobei es bei den Anbietern in der Regel immer geringere Kinderpreise gibt.

Ich denke, dass sich einige Eltern persönlich angegriffen fühlen, wenn die eigenen Kinder nicht "erwünscht" sind. Ein anderer Grund könnte sein, dass die Eltern nicht wissen, was sie dann mit ihren Kindern an dem Tag oder vielleicht Wochenende machen sollen. Die Frage der Betreuung spielt oft eine Rolle. Manche sind auch einfach stark der Meinung, dass Hochzeiten nun einmal Familienevents sind und daher Kinder unbedingt dabei sein müssen.

Wirft man einen Blick in diverse Eltern-Foren, merkt man: Die Frage, ob man Kinder bei den Einladungen ausnehmen "darf", sorgt nach wie vor für Zündstoff. Warum?

Wenn man tatsächlich darum bitten möchte, dass Kinder nicht zur Feier mitgenommen werden: Wie geht man da am besten vor? In der Einladung, per Email, oder lieber separat mit den Eltern besprechen?

Das kommt ganz auf die Gesellschaft an und darauf, wie viele der Gäste Kinder haben. Die häufigste Variante ist, es in den Einladungen schriftlich zu erwähnen bzw. einen extra Punkt zu formulieren, wo der Wunsch steht. Oft wird aber auch vorab bei den Gästen vorgefühlt, ob es grundsätzlich in Ordnung wäre. Bei manchen Gästen wiederum wäre ein persönliches Gespräch eventuell sinnvoller. Das ist ganz individuell zu betrachten.

Muss bzw. sollte der "Adults Only"-Wunsch für die Feier begründet werden?

Finde ich persönlich nicht. Aber oft haben Brautpaare das Gefühl, sie müssen es begründen. Hier können dann Sätze gewählt werden wie: "Wir wollen an diesem Tag mit euch ausgelassen feiern, daher die Kinder bitte zuhause lassen", oder "Wir wollen, dass ihr den Tag ganz mit uns genießen könnt…"

Könnte man auch auf die Einladung schreiben: "Liebe Eltern, wir verzichten dankend auf ein Hochzeitsgeschenk von euch, wenn ihr es dafür schafft, den Abend ohne eure Kleinen möglichst lange mit uns zu verbringen" ?

Ja, auch eine gute Idee! Somit ist das "Geschenk" quasi in die Kinderbetreuung investiert.