143 Millionen Euro für Hochwasserschutz: So viel fließt in Ihr Bundesland

737 Projekte für die kommunale Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung

Mit der Förderungszusage werden konkret Mittel für 737 Projekte für die kommunale Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung mit einem Volumen von 57 Mio. Euro freigegeben. Dadurch werden Gesamtinvestitionen in der Höhe von 305 Mio. Euro ausgelöst. Totschnig verweist beispielhaft auf ein Projekt in Niederösterreich, bei dem eine Naturfilteranlage in Königstetten errichtet wird, um die vorausschauende, zukunftssichere Ausrichtung der Trinkwasserversorgung für das Tullner Feld zu verbessern. Die Maßnahmen kosten in Summe etwa 6,3 Mio. Euro und werden vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) mit rund 823.000 Euro Förderung unterstützt.

27 Millionen Euro für die Ökologisierung von Fließgewässern

Auch in die Ökologisierung von Gewässern wird weiter investiert. "Flusslandschaften werden seit jeher vom Menschen genutzt. Gleichzeitig setzen wir laufend Maßnahmen zur Ökologisierung, um unsere Flüsse als wichtige Lebensräume zu sichern und zu verbessern", betont Totschnig. Es gibt grünes Licht für 36 Projekte, die mit Bundesmitteln in der Höhe von rund 27 Mio. Euro unterstützt werden und Investitionen in der Gesamthöhe von gut 34 Mio. Euro auslösen.

