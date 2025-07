Hochwasserschutz: Gefräßige Biber als Sicherheitsrisiko

Problem für den Hochwasserschutz

Biber fällen Bäume, um an Nahrung (Rinde, junge Triebe) und um an Baumaterial für ihre Dämme zu gelangen. Was so harmlos anmutet, wird aber vielerorts zu einem massiven Problem für Landwirte, Grund- und Forstbesitzer. Und immer öfter auch für den Hochwasserschutz.

Weil Biber gerne Dämme und damit auch wichtige Hochwasserschutzbauten untergraben bzw. beschädigen, stellen sie mancherorts auch ein Risiko für die Bevölkerung dar. Auf einen solchen Fall machen derzeit Politiker in der Buckligen Welt im Bezirk Wiener Neustadt aufmerksam. An der Bundesstraße 55 bei Krumbach hat eine Biber-Familie ihren Bau genau in jener Zone errichtet, die bei Starkregen für den Hochwasserschutz essenziell ist.