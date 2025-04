Gift für den Artenschutz: Tiermördern auf der Spur

Verdächtig ist ein 41-jähriger Jäger, der die streng geschützten Biber illegal geschossen, enthauptet und entsorgt haben soll. Vielerorts haben sich die gefräßigen Nager in Naturgebieten derart stark vermehrt, dass sie als Plage angesehen werden.

Während es 2019 im Bundesland Niederösterreich gerade einmal zwei angezeigte Fälle von "vorsätzlicher Schädigung des Tier- und Pflanzenbestandes“ (Paragraf 181f StGB) geben hat, scheinen in der Kriminalstatistik von 2024 bereits zwölf solcher Delikte auf. Die Jahre davor waren es jeweils vier bis sechs Anzeigen. Dazu kamen im Vorjahr 70 Delikte wegen des Eingriffes in fremdes Jagd- und Fischereirecht (§ 137 StGB) sowie 13 wegen "Schweren Eingriffs“ in fremdes Jagd- und Fischereirecht (§ 138 StGB).