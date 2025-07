Enthauptete Biber in NÖ: Fall wächst sich zu einem Krimi aus

Nachdem im vergangenen Februar in einer Abfallkompostieranlage in St. Veit an der Gölsen die Überreste erschossener und enthaupteter Biber entdeckt wurden, konnte ein Verdächtiger ausgeforscht werden.

Der Müll konnte bis zu dem 41-jährigen Jäger zurückverfolgt werden. Bei einer Hausdurchsuchung machten die Ermittler des NÖ Landeskriminalamtes einen brisanten Fund.