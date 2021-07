Hochwasser überstanden, Pegel gehen zurück

Ortswechsel: „Wenn ich ehrlich sein darf, dann bin ich ziemlich erledigt“, sagt der 32-jährige Feuerwehrmann aus Neusiedl am See, Christian Stramer, am Donnerstag. 18 Stunden – mit einer kurzen Unterbrechung – ist er bereits im Einsatz. Eine Zeit lang wird es noch dauern, „aber am späten Nachmittag werden wir mit den Aufräumarbeiten fertig sein.“ Er hoffe nur, dass es nicht wieder zu Regenfällen kommt, „denn dann stoßen wir an unsere Grenzen“. Nirgends sonst in Österreich hat es am Mittwoch so stark geregnet wie am Neusiedler See im Burgenland.

Laut Landessicherheitszentrale stand "quasi das ganze Burgenland unter Wasser". "Wir mussten das Personal um vier Kollegen aufstocken", teilte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale (LSZ) mit. Am stärksten waren zunächst die Bezirke Neusiedl am See - hier besonders die Stadt selbst und die Gemeinde Podersdorf -, Oberwart und Güssing betroffen. Nur der Bezirk Mattersburg blieb verschont.

Unwetter zogen Spur der Verwüstung: