Hochsommer endete mit Neuschnee in Gebirgsregionen

Das vergangene Wochenende ließ Hitzegeplagte aufatmen. Im Gebirge sorgte der Wettersturz für ergiebige Niederschläge und sogar kräftige Schneefälle. Rund 40 Zentimeter Neuschnee wurden laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonnblick und in den Hohen Tauern gemessen. Auch auf der Villacher Alpe und in Bad Gastein fiel der ersten Schnee.