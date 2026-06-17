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Österreich

Hoch "Gorgias" heizt ein: Erster Wüstentag des Jahres erwartet

Laut Prognosen liegen die Höchstwerte bis kommende Woche zwischen 33 und 36 Grad. Bisheriger Juni-Rekord liegt bei 38,6 Grad.
Elisabeth Holzer-Ottawa
17.06.2026, 16:23

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Ein Thermometer zeigt eine Temperatur um 35 Grad an.

Österreich steht am Beginn einer Hitzewelle, die die ersten Wüstentage des Jahres bringt. Mit dem Begriff bezeichnen Meteorologen jene Tage, an denen die Höchsttemperaturen 35 Grad und mehr erreichen.

Am Samstag dürfte es so weit sein, der Wetterdienst Ubimet prognostiziert bis zu 36 Grad.

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Die ersten Wüstentage werden laut Meteorologen Michele Salmi hierzulande mittlerweile Mitte, Ende Juni registriert. Verglichen mit den 1970er- und 80er-Jahren allerdings "hat sich der Termin um zwei Wochen nach vorne verlagert".

Hoch bringt Hitze

Aktueller Auslöser ist das Hoch "Gorgias", das sich von Südwesteuropa in Richtung Osten bewegt.

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Während in Frankreich, Portugal oder Spanien im Lauf der Woche bis zu 40 Grad möglich sind, dürfte sich Österreich laut Ubimet zwischen 33 und 36 Grad einpendeln. Je nach Region werden folgende Höchstwerte erwartet:

  • Freitag (19. Juni) - 28 bis 35 Grad
  • Samstag (20. Juni) - 27 bis 36 Grad
  • Sonntag (21. Juni) - 27 bis 35 Grad
  • Montag (22. Juni)  - 28 bis 35 Grad
  • Dienstag (23. Juni) - 28 bis 36 Grad
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Der bisherige Juni-Rekord mit 38,6 Grad (gemessen 2013 in Waidhofen/Ybbs) wird also nicht fallen.

Warnung vor Starkregen

Eine Kaltfront am Wochenende bringt kaum Abkühlung, dafür aber steigt die Gefahr von Starkregen, warnt Meteorologe Salmi.

Das nächste Hoch macht sich auch schon auf den Weg. Somit bleibt es bis in die kommende Woche hinein tagsüber extrem heiß und kühlt nachts auch nicht wirklich ab: Tropennächte mit zumindest 20 Grad stehen bevor.

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