Hoch "Gorgias" heizt ein: Erster Wüstentag des Jahres erwartet

Österreich steht am Beginn einer Hitzewelle, die die ersten Wüstentage des Jahres bringt. Mit dem Begriff bezeichnen Meteorologen jene Tage, an denen die Höchsttemperaturen 35 Grad und mehr erreichen. Am Samstag dürfte es so weit sein, der Wetterdienst Ubimet prognostiziert bis zu 36 Grad.

Die ersten Wüstentage werden laut Meteorologen Michele Salmi hierzulande mittlerweile Mitte, Ende Juni registriert. Verglichen mit den 1970er- und 80er-Jahren allerdings "hat sich der Termin um zwei Wochen nach vorne verlagert". Hoch bringt Hitze Aktueller Auslöser ist das Hoch "Gorgias", das sich von Südwesteuropa in Richtung Osten bewegt.

Während in Frankreich, Portugal oder Spanien im Lauf der Woche bis zu 40 Grad möglich sind, dürfte sich Österreich laut Ubimet zwischen 33 und 36 Grad einpendeln. Je nach Region werden folgende Höchstwerte erwartet: Freitag (19. Juni) - 28 bis 35 Grad

Samstag (20. Juni) - 27 bis 36 Grad

Sonntag (21. Juni) - 27 bis 35 Grad

Montag (22. Juni) - 28 bis 35 Grad

Dienstag (23. Juni) - 28 bis 36 Grad