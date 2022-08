38,7 Grad: Hitzerekord 2022 wurde heute erreicht

Seibersdorf war am Freitag der Hotspot Österreichs, wörtlich genommen: In der niederösterreichischen Gemeinde schwitzte man bei bis zu 38,7 Grad – das ist diesjähriger Temperaturrekord.

Allzeit-Rekord über 40 Grad

Somit löste der 5. August den 21. Juli als bisher heißesten Tag dieses Sommers ab: Im Juli wurden 37,7 Grad gemessen, ebenfalls in Seibersdorf. Der Allzeit-Rekord war aber dennoch auch am Freitag nicht in Gefahr: 40,5 Grad war die höchste jemals in Österreich gemessene Temperatur, und zwar am 8. August 2013 in Bad Deutsch Altenburg.

Auf den Stockerlplätzen landeten am Freitag:

Wolkersdorf (Niederösterreich) mit 37,4 Grad

St. Andrä im Lungau (Salzburg) mit 37,2 Grad.

In der Bundeshauptstadt und den Landeshauptstädten ging es ähnlich heiß her:

Die Messstation Innere Stadt in Wien meldete einen Spitzenwert von 36,4 Grad.

In Eisenstadt hatte es 36,3 Grad.

Am kühlsten war es in Bregenz und Innsbruck mit maximal 31,7 Grad.

Kaltfront stoppt die Hitzewelle

In Vorarlberg und Tirol machte sich ab Freitagnachmittag Tief „Imke“ bemerkbar: Starkregen und Sturmböen mit bis zu 80 km/h setzten ein. Die Kaltfront stoppt die Hitzewelle aber österreichweit: Heute, Samstag, bleibt es generell unbeständig und regnerisch mit Tageshöchsthöchstwerten nur noch zwischen 22 Grad im Westen und 27, maximal 28 Grad Osten – verglichen mit den Werten vom Freitag doch ein beachtlicher Temperatursturz.