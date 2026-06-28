Wetter: Nach 40-Grad-Hitze drohen heftige Unwetter

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Nach dem Höhepunkt der Hitzewelle am Sonntag baut sich die große Hitze in Österreich zum Wochenbeginn nur langsam ab. Das teilte die GeoSphere Austria in ihrer Prognose für die kommende Woche mit. Demnach ist es am Montag noch immer heiß mit bis zu 40 Grad, mit den anhaltend hohen Temperaturen steigt auch die Unwettergefahr. Am Dienstag folgt etwas Abkühlung, dafür kann es recht schwül sein. Erst am Donnerstag fallen die Tageshöchsttemperaturen wieder unter 30 Grad, hieß es.

In der Westhälfte des Landes dominiert am Montag zunächst oft der Sonnenschein, lediglich in Vorarlberg und im Tiroler Oberland können bereits in der Früh und am Vormittag erste Schauer- oder Gewitterzellen vorkommen. Ab Mittag entstehen dort recht verbreitet mächtige Haufenwolken. Nachfolgend ist mit einigen, teils heftigen Gewittern zu rechnen. Örtlich kann es auch zu Starkregen, Hagel und einzelnen Sturmböen kommen. In der Osthälfte des Landes überwiegt oft ganztägig der Sonnenschein, dazu weht nur schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd. Ausgehend von einem größeren Gewittersystem, welches sich im Nachmittagsverlauf über Bayern und Oberösterreich entwickelt, kann jedoch eine Druckwelle hervorgerufen werden, die in den Abendstunden bis weit in den Osten hinein kräftige Westwindböen mit sich bringt. Frühtemperaturen betragen am Montag 16 bis 28 Grad, Tageshöchsttemperaturen liegen von West nach Ost noch immer bei etwa 26 bis knapp 40 Grad.

Kühler, aber schwüler Am Dienstag ist es in der Westhälfte ganztägig unbeständig mit einem Wechsel aus Wolken und sonnigen Auflockerungsphasen, dazu sind einige Gewitter und Regenschauer einzuplanen. Weiter Richtung Osten scheint häufiger die Sonne, ehe dann mit Schwerpunkt über dem Bergland ein paar isolierte, jedoch mitunter heftige Gewitterzellen entstehen können. Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnden Richtungen, anfangs nach Osten zu auch lebhaft aus West-Nordwest. Die Frühtemperaturen zeigen 16 bis 26 Grad, Tageshöchsttemperaturen erreichen von West nach Ost 25 bis 38 Grad. Zum Teil ist es sehr schwül. Der Mittwoch startet im Westen bereits regnerisch. Weiter Richtung Osten scheint zunächst noch länger die Sonne, spätestens am Nachmittag ist dann aber recht verbreitet mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Mäßiger bis lebhafter Westwind frischt auf, in Gewittern sind aber Sturmböen möglich. Frühtemperaturen liegen bei 13 bis 25 Grad, Tageshöchsttemperaturen klettern von West nach Ost auf 22 bis 34 Grad.