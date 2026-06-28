Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Gesundheit

Müdigkeit, Atemwegserkrankungen & Co.: Das macht die Hitze mit dem Körper

Hohe Temperaturen beeinflussen alle Systeme des Körpers und versetzen ihn in Alarmbereitschaft.
Ulrike Krestel
28.06.2026, 05:15

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

++ THEMENBILD ++ HITZE

„Für viele Menschen bedeutet Hitze Schlechtwetter“, sagt Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner von der MedUni Wien, und meint damit jene, die arbeitsbedingt solchen Wetterbedingungen ausgesetzt sind: Gärtner, Bauarbeiter oder Landwirte. Hitze versetzt den Körper in Alarmbereitschaft.

Infografik zu den Auswirkungen von Hitze auf Gehirn, Nieren, Verdauung und Haut.

„Die Abwehrmaßnahmen unseres Körpers sind komplex und bewundernswert effizient aufgebaut“, so Hutter. Deshalb fährt er bei hohen Temperaturen ein Notfallprogramm. Das Herz pumpt auf Hochtouren Blut in die Extremitäten die Blutgefäße in der Haut weiten sich, der Schweiß fließt. Klingt nach harter Arbeit? Ist es auch. „Das Herz-Kreislauf-System wird angekurbelt.“ Der Blutdruck sinkt, worunter wiederum die Sauerstoffversorgung des Gehirns leidet. Resultat: „Müdigkeit, Schwindel, Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen – im schlimmsten Fall droht ein Kollaps.“

Infografik zeigt, wie Hitze Lunge, Herz-Kreislauf-System und Muskeln belastet.
Wie können aus 13 offiziellen Hitzetoten plötzlich fast 1.000 werden?

Hitze betrifft praktisch alle Körpersysteme: Die Nieren arbeiten auf Hochtouren, während die Verdauung runtergefahren wird. Die Muskeln werden weniger durchblutet, damit sie nicht zusätzlich „innere“ Wärme produzieren. Hutters Tipp: „Alles viel ruhiger angehen, denn jede körperliche Aktivität heizt zusätzlich ein.“

Die Faktoren zählen bei Hitze

Das Wichtigste sei selbstverantwortliches Verhalten: mehr Flüssigkeit als sonst zu sich nehmen, nicht auf einmal, sondern über den Tag verteilt. Alkohol? Ein „No-Go“, vor allem untertags. Er entwässert und verschärft die Konzentrationsschwäche. Denn „Hitzestress reduziert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, weil der Organismus mit der Wärmeabgabe beschäftigt ist. Wir haben schlicht viel weniger Kapazitäten für zusätzliche Aufgaben.“

kurier.at, krb  | 

Kommentare