Hitze, Kaltfront, Beruhigung: Das Wetter in drei Akten

Samstag: Badewetter

„Am Nachmittag muss man jedoch mit einer Kaltfront in Vorarlberg und Tirol, am Abend dann auch in Salzburg und Oberösterreich mit teils kräftigen Gewittern rechnen“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Diese haben Sturmböen und zum Teil auch Hagel im Gepäck, generell frischt im Laufe des Abends und der Nacht an der gesamten Alpennordseite kräftiger bis stürmischer Westwind auf.“