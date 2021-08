Tschetschene getötet: Mordprozess um Bluttat in Gerasdorf gestartet

Ein brisanter Prozess hat am Freitagvormittag am Landesgericht Korneuburg unter hohen Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Ein Tschetschene musste sich wegen Mordes verantworten, weil er am 4. Juli 2020 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) den Videoblogger Mamichan U. alias Martin B., Kritiker des tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow, erschossen haben soll. Dem 48-jährigen Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft. Er bekannte sich nicht schuldig.

Schwerbewaffnete Polizeikräfte hatten sich vor dem Gerichtsgebäude postiert. Neben der Spezialeinheit Cobra waren auch Beamte des Verfassungsschutzes an Ort und Stelle. Foto- und Videoaufnahmen waren im Gerichtsgebäude nicht erlaubt. Der Angeklagte trug eine Sicherheitsweste.

Mit sechs Schüssen hingerichtet

Der Tschetschene soll seinen 43-jährigen Landsmann durch sechs Schüsse aus geringer Entfernung mit einer Pistole getötet haben. Martin B. hatte unter dem Namen „Ansor aus Wien“ zahlreiche Youtube-Videos veröffentlicht, in denen er insbesondere den Regionalpräsidenten der russischen Teilrepublik Tschetschenien und Protege des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Ramsan Kadyrow, beschimpfte.

Aufgrund dieser Tätigkeit bestanden mehrere Morddrohungen gegen den 43-Jährigen, sagte der Staatsanwalt. Martin B. war über Jahre hinweg Informant für das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Wien.

Fingierter Waffendeal

Der Angeklagte war laut Staatsanwaltschaft in der tschetschenischen Community als Waffenhändler bekannt. Martin B. und der Beschuldigte trafen sich auf einem abseits gelegenen Firmengelände, um ein Auto gegen eine Glock 17 zu tauschen.