Hitlergruß bei Ustascha-Feier: Weitere Provokationen blieben aus

Mit weniger Teilnehmern als erwartet und auch weit gedämpfterem nationalistischem Gehaben als in den vergangenen Jahren ging am Samstag das Kroatentreffen am Loibacher Feld bei Bleiburg in Kärnten über die Bühne. Weil die Veranstaltung in den vergangenen Jahren immer wieder als Bühne für rechtsradikale Aktionen und Gesten gedient hatte, gab es im Vorfeld heftige Debatten.

Die Polizei, die mit 450 Kräften ihr Kontingent gegenüber 2018 um ein Drittel aufstockte, berichtet über rund 10.00 Teilnehmer bei dem Traditionstreffen. 15.000 waren erwartet worden. Mit einer Prozession und einer katholischen Messfeier wurde an faschistische Ustascha-Milizen, die im Zweiten Weltkrieg auf Seite von Nazideutschland gekämpft und am Rückweg nach Kroatien getötet worden waren, erinnert.