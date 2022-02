Erste Flüchtlinge sind in Wien angekommen

Das heißt, dass jeder Flüchtling aus der Ukraine Anspruch auf Unterstützung habe, wenn er Asyl beantragt. Für die Unterbringung der Menschen sei vorgesorgt. „Wir haben in Bundesbetreuungseinrichtungen ausreichend Plätze vorgesehen“, so ein Sprecher. Nicht in Traiskirchen – die Asylwerber werden auf andere Stellen im Land aufgeteilt.

Mit den Ländern und den Hilfsorganisationen, die in der Flüchtlingsbetreuung tätig sind, sei das BMI sowohl auf Beamten- als auch auf politischer Ebene laufend in enger Abstimmung. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hat als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz betont, bei entsprechender Notwendigkeit ukrainische Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, wie das seitens der Bundesregierung bereits seit Beginn der Krise zugesichert wird. Dem haben sich die anderen Landeschefs angeschlossen, etwa Wien, Oberösterreich und die Steiermark.

Stichwort Steiermark: 2015/2016 wurde ein Grenzmanagement in Spielfeld samt Zaun entlang der Grenze errichtet: Beheizbare Zelte und mobile Container wurden an dem zur Gemeinde Straß in Steiermark gehörenden Grenzübergang zu Slowenien zu einem Dorf ausgebaut. Das Grenzmanagement existiert noch immer, es könnte „innerhalb kürzester Zeit hochgefahren werden“, versichert der Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, Fritz Grundnig. Aktiviert wurde es wegen des Krieges in der Ukraine noch nicht – das sei auch nicht zu erwarten, weil sich Ukrainer ohnedies mit Visum bis zu 90 Tage lang legal im Land aufhalten dürfen.

Die Aktivitäten der Politik und der Hilfsorganisationen bleiben derzeit auf die Hilfe vor Ort und in den direkten EU-Nachbarländern der Ukraine fokussiert. Die Caritas hat etwa ein 300.000-Euro-Sofortpaket zur Bewältigung er prekären Lage in der Ukraine geschnürt – weitere Hilfsmaßnahmen aus Österreich siehe Artikel unten links. In Polen, der Slowakei und Ungarn bereitet man sich wie in Rumänien und der Republik Moldau auf Kriegsflüchtlinge vor.