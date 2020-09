Hier kommt die Kaltfront: Schnee bis auf 1.000 Meter

Mit dem schönen Spätsommer ist es am Wochenende vorbei. Schon am Freitag erreicht eine Kaltfront Österreich, die herbstlich kühles Wetter bis hin zu Schnee in den Bergen mit sich bringt, prognostizierten die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Dienstag.

Der Mittwoch und Donnerstag zeigen sich hingegen noch sehr freundlich. Hier werden Höchstwerte von 20 bis 26 Grad erwartet. "Am Wochenende ist es um zehn bis 15 Grad kälter als in den letzten Tagen, und oberhalb von 1.000 bis 1.300 Meter kann es schneien", sagte Bernd Niedermoser von der ZAMG.

Ab etwa 1.500 Meter Seehöhe erwartet die ZAMG am Wochenende zwischen zehn und 30 Zentimeter Neuschnee, im Hochgebirge auch etwas mehr. Somit sind auf höher gelegenen Passstraßen winterliche Fahrbedingungen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen Samstag und Sonntag im Großteil Österreichs nur um zehn Grad, im Süden und Osten stellenweise bei 15 Grad.