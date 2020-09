Warum sind die Wetterprognosen derzeit so ungenau?

Ob Smalltalk an der Bushaltestelle oder im Freundeskreis, ein Thema steht immer hoch im Kurs: Wie wird das Wetter? In den nächsten Tagen, aber besonders heute und morgen. Man will schließlich wissen, was einen am Abend erwartet, wenn man in der Früh die Wohnung noch sommerlich bekleidet verlässt.

Es dauert nicht lang, bis einer anmerkt, dass auf die Vorhersage kein Verlass mehr sei. Ein Blick zum Himmel sei aussagekräftiger als ins Smartphone, schnaubt er. Der nächste gibt sich ganz besonders informiert und bringt den seit Monaten geringeren Flugverkehr ins Treffen. Den Meteorologen fehlten viele Daten, weil weniger Flugzeuge am Himmel seien, argumentiert er.

Die Dritte erinnert sich achselzuckend an eine Bauernregel, die sie in der Schule aufgeschnappt hat: „Am Septemberregen ist dem Bauer viel gelegen.“

Wetter, was nun?

Also, alles halb so schlimm wie gedacht? Jein.