Heute größter Vollmond des Jahres: Wie man den "Supermond" am besten fotografiert

Jetzt wird es etwas wissenschaftlicher. Der Mond ist immer gleich groß, doch die scheinbare Wahrnehmung auf der Erde ist durch seine höhere Helligkeit bedingt. Wenn der Mond näher ist, nimmt das menschliche Auge den Mond um bis zu 14 Prozent größer wahr, als den "normalen" Mond. Durch die scheinbare Größe reflektiert der Mond auch mehr Sonnenlicht, dadurch erscheint der Mond um bis zu 30 Prozent heller.

Glücksfall

Dabei handelt es sich allerdings um Extremwerte und hat auch damit zu tun, ob der Mond zum Zeitpunkt der kürzeren Distanz auch tatsächlich ein Vollmond ist. Beispielsweise gab es in den Morgenstunden des 27. April den letzten Vollmond in Österreich. Da die Distanz zum Mond aber erst in den Abendstunden geringer wurde, war es in unserer Region kein Supermond. Im Vergleich dazu war der Mond aber in den USA sehr wohl zeitgleich Vollmond und in geringerer Entfernung.

Genau diese beiden Faktoren, also kürzere Distanz und Vollmond-Phase, treffen heute Nacht zusammen und ermöglichen einen "Supermond" in Europa. Diese Phasen sind übrigens deutlich häufiger als andere Himmelsereignisse. Im Schnitt gibt es ihn vier Mal pro Jahr.

Dieser Umstand macht den Mond dementsprechend zu einem beliebten Fotomotiv, vor allem für Hobby-Fotografen und Mond-Fans. Und durch seine scheinbare Größe und Helligkeit ist er auch einfacher zu fotografieren.