Wasser auf dem Mond: Missionen und Besiedelung möglich

Eis auf der Südhalbkugel

In der zweiten Studie suchte ein Team um Paul Hayne von der University of Colorado gezielt nach Kratern, Spalten und kleinen Flächen, in denen Wassereis vorkommen könnte. Mit Daten der Nasa-Sonde „Lunar Reconnaissance Orbiter“ sowie mit theoretischen Modellen fahndeten die Wissenschafter nach Kältefallen. Das sind Zonen, die dauerhaft im Schatten liegend, wo Wassereis wegen der ständigen Kälte konserviert sein könnte; heißt Einschlagkrater bzw. kleinere Stellen, die stets von Sonnenstrahlen abgeschirmt sind.

Der Untersuchung zufolge könnte auf dem Mond eine Fläche von 40.000 Quadratkilometern in ständigem Schatten liegen – das ist etwa doppelt so viel wie bisher angenommen. Dort könnte theoretisch Wassereis lagern. 60 Prozent dieser Flächen verorten die Forscher auf der Südhalbkugel. Als Beispiel für größere Zonen mit Wassereis nennen die Forscher den Shackleton-Krater am Südpol; er ist mehr als vier Kilometern tief und hat einen Durchmesser von mehr als 20 km. Große Teile liegen in ewigem Schatten.

Zwischenstopp zum Mars

Lange Zeit hatte der natürliche Satellit als knochentrocken gegolten. Doch seit 1994 mehren sich die Hinweise auf dortige Wasservorkommen. Nach den jüngsten Erkenntnissen rührt die Nasa jedenfalls weiter die Werbetrommel: „Unsere Entdeckung trägt zu den Bemühungen bei, mehr über den Mond als Grundlage der Erforschung der Tiefen des Weltalls zu lernen.“ Spätestens 2024 soll ein Mensch wieder einen kleinen Schritt auf den Mond setzen; als großen Schritt Richtung Mars.