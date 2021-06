Heurige-Erdäpfel aus Oberösterreich: Die Ernte beginnt

Rechnet man nur die Vermarktung frischer Erdäpfel – ohne Chips- und Pommes-Erdäpfel – rückt OÖ sogar an zweite Stelle. Denn während in NÖ 24 Prozent zu Chips und Pommes verarbeitet werden, sind es in OÖ nur fünf. Auf oö. Erdäpfel im Chips-Sackerl müssen Konsumenten somit noch verzichten.