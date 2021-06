Oberösterreicher verraten Geheimtipps für Erdäpfelkas

Es gibt Wichtigeres als Erdäpfelkas – außer man ist Oberösterreicher. Wer mit Menschen aus dem Land ob der Enns zu tun hat, darf die Bedeutung des typischen Aufstrichs nicht bezweifeln, sonst könnten die Gemüter hochgehen.

Wir halten fest: Jede Region hat ihre Säulenheiligen. In Oberösterreich ist zweifellos der Erdäpfelkas einer davon. Er wird bei der Familienjause und beim Mostheurigen ebenso serviert wie als Gruß aus der Küche von den besten Köchen des Landes.

Die wichtigste Unwichtigkeit

Wir behandeln also ein Thema, das man als Nicht-Oberösterreicherin auch als die wichtigste Unwichtigkeit der Welt definieren könnte – das aber unter Oberösterreichern so etwas wie einen Kleinkrieg entfachen kann. Und dafür muss man nicht einmal in dieses Bundesland fahren! Würfeln Sie zum Beispiel einmal in Wien eine größere Runde (Studenten, Lebensfreunde, Party ...) aus Menschen aus mehreren Bundesländern, aber mit Schwerpunkt Oberösterreichern, in einer großen Wohnung zusammen. Sie werden erleben: Am Buffet gibt es mindestens zwei bis drei Schüsseln mitgebrachten Erdäpfelkas. Und irgendwann mit Verve geführte Diskussionen über das richtige Rezept. Die Frage „Wie machst’n DU eigentlich?“ wird sich immer durch diese Treffen ziehen.