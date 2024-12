Heuer weit weniger Flüchtlinge aufgegriffen als noch 2023

Wie das Ressort am Sonntag in einer Bilanz-Aussendung mitteilte, sind 2024 außerdem 3.200 Flüchtlinge vom Bundesheer aufgegriffen worden - weit weniger als 2023.

Bis vorerst Ende Jänner 2025 wird die Bewachung kritischer Infrastruktur in Wien durch das Bundesheer verlängert - aktuell mit etwa 120 Personen . Künftig sollen das Objektschutzpolizisten übernehmen, bisher seien aber nicht genügend Personen ausgebildet worden, hieß es vom Verteidigungsministerium zur APA.

2023 griff das Bundesheer 22.350 Flüchtlinge und an die 70 Schlepper (2024: an die 30) auf. Beim Verteidigungsministerium wies man darauf hin, dass Flüchtlinge nicht nur vom Bundesheer aufgegriffen werden - das Ausmaß sei aber weniger geworden. Im Inland wurden im Rahmen des "sicherheitspolizeilichen Einsatzes/Migration" und der Bewachung kritischer Infrastruktur in Wien circa 250.000 Personentage geleistet. Letztere werde wahrscheinlich noch weiter verlängert werden, hieß es auf Nachfrage.

Assistenzeinsatz und bei der Katastrophenhilfe

26.000 Personentage wurden zudem im Assistenzeinsatz und bei der Katastrophenhilfe geleistet - "schwergewichtsmäßig" beim Hochwasser in Niederösterreich. Der Entminungsdienst barg und entschärfte bei 962 Einsätzen etwa 40 Tonnen Kriegsmaterial, davon etwa 100 Kilo im Rahmen von sieben Taucheinsätzen in Österreichs Seen.

Knapp 640 Soldaten und Soldatinnen im Auslandseinsatz

Auf Auslandseinsatz in 17 Missionen - u.a. im Kosovo, in Bosnien und Herzegowina und im Libanon - befinden sich knapp 640 Soldatinnen und Soldaten, davon 30 Frauen. 500 Soldatinnen und Soldaten wurden für den Einsatz im Rahmen der EU-Battlegroup 2025 ausgebildet. EU-Battlegroups sind multinationale Militäreinheiten, die die EU in Krisen- und Kriegsgebiete entsendet.