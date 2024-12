Bundesheer: Mehrere Waffendiebstähle in vergangenen Jahren

So wurden im ausgehenden Jahr etwa zwei Sturmgewehre des Modells StG77 entwendet, heißt es in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an die Grünen. Die meisten Vorfälle werden allerdings durch "Fehlverhalten" bzw. "Unachtsamkeit" verursacht, heißt es.

Zwei von Steyr erzeugte Sturmgewehre StG77 wurden am 16. Juni 2024 aus der Heeresunteroffiziersakademie, die ihren Sitz in der Towarek-Schulkaserne in Enns (Oberösterreich) hat, entwendet.

Laut der Aufstellung des Verteidigungsministeriums wurde eines davon durch das Landeskriminalamt Kärnten wieder aufgefunden, das weitere nicht. Beim selben Vorfall gestohlen wurde laut Aufstellung auch eine Leuchtpistole 57, die ebenfalls noch abgängig ist.

Erhebungen in allen Fällen

In allen Fällen wurden BMLV-intern Erhebungen durchgeführt, auch die Strafverfolgungsbehörden wurden aktiv. Laut Ministerium wurden die Tatverdächtigen angezeigt. Für die betroffenen Personen wurden "Tätigkeiten in sicherheitssensiblen Bereichen mit Einteilungsbeschränkungen verunmöglicht, sofern nicht Entorderungen bzw. Entlassungen auf Grund der Tathandlung verfügt wurden", heißt es außerdem in der Anfragebeantwortung an David Stögmüller, Sprecher der Grünen für Landesverteidigung.