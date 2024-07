Bundesheer-Waffen aus Lkw in Kärnten gestohlen: Ein Sturmgewehr wieder da

Zunächst fehlten von den Tätern jede Spur. Am Donnerstag nun die Erfolgsmeldung der Polizei Kärnten : Eine der beiden verschwundenen Waffe, ein Sturmgewehr, ist wieder aufgetaucht.

Wo ist zweite Waffe?

Bei dem Täter soll es sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit handeln.

Im Zuge der Einvernahme gestand der 35-jährige, dass er in den Nachtstunden des 16. Juni in Althofen in einen LKW des österreichischen Bundesheeres einbrach und daraus ein Sturmgewehr 77 gestohlen hatte.

Sturmgewehr lag in Wohnung

Bei einer freiwilligen Nachschau der Polizei in seiner Wohnung konnte tatsächlich das StG 77 mit mehreren Magazinen sowie eine Überwurfjacke vorgefunden und sichergestellt werden.

Das zweite Sturmgewehr, eine Signalpistole und ein Kampfmesser konnten nicht vorgefunden werden. Der 35-Jährige, der der Polizei bereits aus der Suchtgiftszene bekannt sein soll, bestreitet auch diese Gegenstände gestohlen zu haben.

Denkbar wäre allerdings, dass sich der Mann mit der oder den Waffen seine Sucht finanzieren wollte, indem er die Gegenstände am Schwarzmarkt zum Verkauf anbot. Dies sind allerdings reine Spekulationen.