Heuer starben bereits 13 Kinder im Straßenverkehr

Seit Jahresbeginn sind im Straßenverkehr 13 Kinder ums Leben gekommen. "Damit wurden heuer in den ersten acht Monaten mehr Kinder getötet als den vergangenen zwei Jahren zusammen", schlug der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) Alarm. Zuletzt starb am Sonntag in Salzburg eine Vierjährige, nachdem ein Pkw in eine Menschengruppe gefahren war.

2018 kamen drei Kinder im Straßenverkehr ums Leben, im Jahr 2017 waren acht Todesopfer zu beklagen, im Jahr 2016 sieben. Heuer wurden laut vorläufigen Zahlen allein im August bisher vier Kinder bei Verkehrsunfällen getötet: In Kärnten kam ein Kind als Autoinsasse bei einem Zusammenstoß zweier Pkw ums Leben. In Niederösterreich fuhr ein Auto in einen Fahrradanhänger, zwei Kinder starben, und zuletzt das Unglück in Salzburg-Gneis.