Herrchen flog auf Urlaub, "Helmut" kam ins Tierheim

"Es ist jedes Jahr um diese Zeit das Gleiche", sagt Johanna Stadler, Geschäftsführerin des Vereins "Pfotenhilfe", seufzend: Am Ferienbeginn kämen alljährlich Anfragen von Tierhaltern, die auf Urlaub fahren wollen, aber ihren bisherigen Liebling nicht mitnehmen können und auch keinen Pflegeplatz organisierten. "Im besten Fall landen die Tiere dann bei uns und wir finden ein neues Zuhause für sie", betont Stadler.

Das hofft sie auch für "Helmut": Die Englische Bulldogge kam vor Kurzem zur "Pfotenhilfe" in Oberösterreich, nachdem ein Mann aus Wels nicht wusste, was er mit dem Rüden machen sollte. Der Oberösterreicher war laut dem Tierschutzverein nämlich gar nicht sein Besitzer: Er habe "Helmut" von einem Freund quasi in die Hand gedrückt bekommen, weil ´dieser auf Urlaub geflogen sei und seinen Hund nicht mitnehmen habe können.

Nun warte "Helmut", der ursprünglich laut Chip aus Griechenland kam, auf eine neue Familie, betont Stadler. "Er ist wahnsinnig traurig. Wir müssen dringend einen Platz für ihn finden. Zudem sind wir ferienbedingt übervoll."